В бою за Украину погиб одессит Василий Личман, светлая ему память

23 января на российско-украинской войне погиб одесский адвокат Василий Личман.

Об этом сообщили в пресс-службе Малиновского суда.

Василий Личман — одесский адвокат, сын председателя Малиновского районного суда Одессы Леонида Личмана.

«Адвокат, человек прекрасной души, открытого и доброго сердца, который с мая 2022 года защищал Родину после нападения страны-агрессора», — сообщили в суде.

28 января в одесском Доме офицеров попрощались с павшим бойцом.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года погиб 31-летний солдат из Измаила Одесской области Руслан Федик.

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Фото: Малиновский райсуд г.Одесса/Facebook

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