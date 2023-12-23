Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер сообщил об усилении ПВО в области

В Одесской области с начала года значительно усилили противовоздушную оборону.

Об этом на пресс-конференции 22 декабря сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер. Видеозапись опубликована на его странице в Telegram.

Кипера спросили журналисты, какие меры были предприняты в этом году для усиления ПВО в регионе.

«То, что было раньше, – сейчас намного лучше. Президент обещал и не забывает про Одессу – он нас постоянно усиливает. И это не конец. Определённые процессы постоянно по возможности партнёров происходят», – ответил Кипер.

По его словам, в регионе было создано большое количество мобильных огневых групп.

Кипер отметил, что Одесская область – самая большая в Украине, поэтому не всегда удаётся перекрывать всю береговую линию от Shahed. Кроме того, были случаи, когда российские ударные БпЛА атаковали область через территорию Молдовы и Румынии.

Одесса News информировала, что вечером 22 декабря 2023 года силы ПВО уничтожили все 7 ударных беспилотников, которыми оккупанты атаковали Одесскую область.

Фото: Олег Кипер/Telegram

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