В бою за Украину погиб житель Одесской области Вячеслав Казаков, светлая память

19 июля во время выполнения боевого задания вблизи Авдеевки Донецкой области погиб житель села Подгорное Тарутинской громады Болградского района старший солдат Вячеслав Казаков.

Об этом сообщила в Facebook Болградская райгоадминистрация.

15 октября бойцу исполнилось бы 32 года.

«Одесская область и Украина потеряли своего верного сына, который героически боролся с подлым врагом… Выражаем искренние соболезнования близким и родным Героя, у Вячеслава Ивановича остались родители. Пусть доброе и светлое воспоминание о Вячеславе Ивановиче навсегда останется в памяти», – говорится в сообщении.

25 июля в селе Подгорное провели в последний путь своего земляка.

«Год назад Вячеслав Казаков был мобилизован по призыву, воевал в Донецкой области. Награждён двумя наградами за отличное выполнение поставленных боевых задач. Представлен к награждению орденом «Ярослав Мудрый». Но он не смог получить его при жизни, поскольку героически погиб. Это потеря для семьи и для болгарской общины Тарутинского муниципалитета», — отметила вице-президент Тарутинского болгарского общества «Майор Петар Груев» Ольга Кичеджи.

Одесса News информировала о гибели во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий в июле 2023 года жителя села Белолесье Татарбунарской громады Одесской области солдата Павла Сандуленко.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook

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