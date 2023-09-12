В бою за Украину погиб житель Одесской области Павел Сандуленко, светлая память

Во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий погиб житель села Белолесье Одесской области солдат Павел Сандуленко.

Об этом сообщает Татарбунарский городской совет.

Прощание с воином прошло 18 июля в родном селе погибшего.

Одесса News информировала, что 30 августа 2023 года недалеко от населённого пункта Селидово в Донецкой области погиб при выполнении боевого задания 24-летний доброволец из Одессы Борис Чубин, стрелок снайперского отделения 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Татарбунарский горсовет/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy