В бою за Украину погиб житель Одесской области Павел Сандуленко, светлая память

Во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий погиб житель села Белолесье Одесской области солдат Павел Сандуленко.
Об этом сообщает Татарбунарский городской совет.
Прощание с воином прошло 18 июля в родном селе погибшего.
Одесса News информировала, что 30 августа 2023 года недалеко от населённого пункта Селидово в Донецкой области погиб при выполнении боевого задания 24-летний доброволец из Одессы Борис Чубин, стрелок снайперского отделения 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
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Фото: Татарбунарский горсовет/Facebook
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