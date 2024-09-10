Белый дом направил в Конгресс секретный доклад о стратегии войны в Украине 

Администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс засекреченный доклад о стратегии развязанной Россией войны в Украине.

Об этом 10 сентября сообщает Reuters со ссылкой на три источника в Белом доме, пишет издание ГОРДОН.

По данным помощника одного из конгрессменов, законодатели получили доклад 9 сентября. Ещё два анонимных собеседника агентства подтвердили, что документ поступил в американский парламент.

Reuters отмечает, что конгрессмены, утверждая в апреле предоставление Украине военной помощи на $61 млрд, требовали предоставить отчёт ещё летом. Спустя несколько недель по истечении установленного срока некоторые члены Конгресса заявили, что они «разочарованы» и собираются рассмотреть возможность блокирования дальнейшего финансирования.

В заявлении, направленном в конце августа агентству Reuters по поводу доклада, сенатор Джим Риш из комитета по международным отношениям сказал, что он поддерживает оказание помощи Украине, но не делает это вслепую. Президент Байден и вице-президент Камала Харрис «должны разработать стратегию не только для нас, но и для американского народа, а их бездействие говорит о том, что у них её нет или они боятся ею поделиться», добавил Риш.

Одесса News информировала, что в конце апреля 2024 года после шестимесячной блокировки Конгресс США продолжил выделение помощи Украине. Принятый закон позволяет предоставить поддержку на общую сумму 60, 84 млрд долларов, из которых $23,2 млрд направят на пополнение американских вооружений и запасов вместо предоставленных Украине.

По данным Пентагона по состоянию на 6 сентября, США выделили более $56,6 млрд на помощь Украине в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена, в том числе примерно $55,9 млрд с 24 февраля 2022 года.

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