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  4. Одеситка Вікторія Мотрічко очолює турнірну таблицю US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial

Одеситка Вікторія Мотрічко очолює турнірну таблицю US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial

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У Гантингтоні (штат Нью-Йорк) продовжується XII турнір з шашок US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial, в якому бере участь міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту України, чемпіонка світу з шашок Вікторія Мотрічко.

Як повідомила нашому кореспонденту сама спортсменка, 9 вересня «виграла та відірвалася на одне очко від переслідувачів».



Таким чином, за підсумками п’яти раундів Вікторія має 9 балів і очолює турнірну таблицю.

Нині, 10 вересня, Вікторія грає з 26-річним Мунджином Батарсухом, чемпіоном Азії 2019 року, спортсменом з Монголії.

За словами Вікторії Мотрічко, у вільний від ігор час, вона здійснює прогулянки містом , грає в теніс, бадмінтон, плаває на каяках, відвідує місцевий пляж.

Одесса News інформувала, що 8 вересня Вікторія зіграла нічийну партію з дворазовим чемпіоном світу серед юнаків, неодноразовим чемпіоном Америки, призером континентального чемпіонату Америки Євгеном Скляровим.

Фото: Вікторія Мотрічко

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