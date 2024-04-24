Долгожданный законопроект Сената США о помощи Украине принят, что дальше

Верхняя палата Конгресса США во вторник, 23 апреля, приняла проект закона H.R.815, предусматривающего помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также ответ на другие вызовы национальной безопасности США.

Документ поддержали подавляющее большинство американских законодателей, — сообщает Укринформ.

«За» проект закона высказались 79 сенаторов, 18 проголосовали против.

Голосование в верхней палате ознаменовало завершение нескольких месяцев законодательного противостояния в Конгрессе США, во время которого противники помощи Украине из республиканского лагеря блокировали продвижение законопроекта. Во вторник демократическое большинство в Сенате провело рассмотрение пакета с внешней помощью, принятого на прошлой неделе Палатой представителей, по ускоренной процедуре.

Документ был внесён в верхнюю палату в качестве законопроекта H.R.815 с изменениями, который уже был проголосован Сенатом в феврале. Изменения в нынешнем варианте касались, главным образом, содержания так называемого «четвёртого» законопроекта из пакета, принятого Палатой представителей. Речь идет, в частности, об изъятии замороженных активов РФ, введении дополнительных санкций против России и Ирана, введении ограничений для китайского приложения TikTok и т.д.

Тем не менее, процедура рассмотрения и голосования в Сенате внешней помощи могла снова оказаться под риском затягивания. В частности, сенатор-республиканец Майк Ли, неоднократно выступавший против помощи Украине, на этот раз также пытался помешать процессу.

Важным для законодателей в Сенате также было определиться с процедурой рассмотрения законопроекта во избежание 30-часового периода для дебатов перед основным голосованием. В таком случае, принятие законопроекта было бы возможно по меньшей мере вечером среды.

Однако, была ещё одна угроза, которая могла задержать согласование документа. В частности, независимый сенатор Берни Сандерс заявил, что настаивает на внесении двух поправок. Первая касалась установления ограничений военной помощи Израилю. Другая предполагала возобновление финансирования Агентства ООН по палестинским беженцам (UNRWA) для его работы в секторе Газа. В случае принятия этих поправок Сенат должен вновь отправить документ на переголосование в Палату представителей, которая на этой неделе находится на каникулах.

Впрочем, благодаря усилиям лидера демократического большинства Сената Чака Шумера этого всего удалось избежать во вторник.

Президент США Джо Байден приветствовал принятие Сенатом законопроекта, подчеркнув, что подпишет его, как только он поступит к нему в среду, 24 апреля, — говорится в заявлении главы Белого дома, обнародованном в ночь на среду.

«Сегодня вечером двухпартийное большинство в Сенате присоединилось к Палате представителей, чтобы ответить на вызов истории в этот критический переломный момент», — подчеркнул Байден.

Он подчеркнул, что подпишет законопроект и выступит с обращением к американской нации, «чтобы мы могли начать отправлять оружие и оборудование в Украину уже на этой неделе».

«Этот важный законодательный акт сделает нашу страну и мир более безопасными в то время, как мы поддерживаем наших друзей, защищаемых от террористов – таких, как ХАМАС, и тиранов – таких, как Путин», – подчеркнул Байден.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США за принятие законопроекта о помощи Украине на $61 миллиард, о чём он написал в соцсети X.

«Я благодарен Сенату Конгресса США за сегодняшнее одобрение жизненно необходимой помощи Украине. Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, проголосовавших за него», — написал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул: «Я так же ценю поддержку Президента Байдена и с нетерпением ожидаю скорого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, который будет соответствовать решимости, которую я всегда испытываю в наших переговорах», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщала Одесса News, в минувшую субботу Палата представителей США приняла масштабный пакет законопроектов с иностранной помощью Украине, Израилю, Тайваню, а также ответ на другие вызовы национальной безопасности Америки. Общая сумма предусмотренных ассигнований с иностранной помощью составляет $95 миллиардов, в том числе более $60 миллиардов для Украины.

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