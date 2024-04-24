Цена газа для населения не изменится до 30 апреля 2025 года

До 30 апреля 2025 года бытовые потребители газа, являющиеся клиентами ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», будут платить за «голубое топливо» 7,96 грн за кубометр.

Об этом сообщает Группа «Нафтогаз».

«Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлила действие тарифного плана «Фиксированный» ещё на год, руководствуясь действующим мораторием на поднятие цен. Кубометр газа для клиентов компании и дальше будет стоить 7,96 грн (с НДС)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ГК «Нафтогаз Украины» обеспечивает газом 12,4 млн. украинских домохозяйств в соответствии с годовым тарифным планом «Фиксированный». Период действия тарифа – с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно.

«Нафтогаз» действует в национальных интересах. В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев», — прокомментировал глава Группы «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

Одесса News информировала, что Группа «Нафтогаз» объявила в феврале 2024 года о разработке проектов ветровой энергетики в Николаевской и Одесской областях.

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