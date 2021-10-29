В Одессе Ермак заверил, что в Украине достаточно газа для отопительного сезона

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак уверяет, что в Украине достаточно газа для прохождения нынешнего отопительного сезона.

Об этом он сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей в Одессе, сообщает Укринформ.

“На прошлом заседании состоялось очень важное событие. Был подписан меморандум, определивший механизмы и алгоритм подготовки к этому отопительному сезону. Я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что газа в Украине достаточно, чтобы пройти этот отопительный сезон”, — сказал руководитель ОП.

В то же время он заявил, что некоторые должностные лица действуют вопреки подписанному меморандуму. По его словам, это в определённой степени провоцирует повышение тарифов. Чиновник подчеркнул, что власти делают всё для того, чтобы тарифы не повышались, и акцентировал на невозможности спекуляций по этому вопросу.

“Если вы сталкиваетесь с проявлениями невыполнения договорённостей, которые мы все согласовали, информируйте нас. Конгресс и мы будем очень оперативно вмешиваться и решать это», – добавил Ермак.



Как сообщала Одесса News, 29 октября в Одессе на территории Морвокзала начал свою работу Конгресс местных и региональных властей с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: ОПУ

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