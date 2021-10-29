В Одессе Зеленский поставил задачу возродить научно-исследовательский флот Украины

Президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу разработать полноценную долгосрочную программу возрождения научно-исследовательского флота Украины.

Об этом Глава государства сказал сегодня, 29 октября, во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе, сообщает официальный сайт Президента.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина начала восстанавливать свой научный флот, и именно поэтому сегодняшнее заседание Конгресса проходит на Одесском морвокзале.

«Мы передаём учёным нашей антарктической станции «Академик Вернадский» ледокол James Clark Ross. Пока у него такое название. Но главное, что он был приобретён государством. Это впервые. Не считаю это подвигом, но новость действительно хорошая. Украина входит в престижные мировые клубы космических и антарктических государств. А сегодня Украина возвращается или начинает возвращаться в Мировой океан», – сообщил Президент.

По его словам, это даёт Украине большие возможности для изучения океанических ресурсов и участия на равных в глобальных проектах. Президент подчеркнул, что Мировой океан – пространство, где происходит больше всего научных открытий в XXI веке, и чтобы иметь достойное место в этом пространстве, наша страна должна строить свои суда.

Учитывая это, Владимир Зеленский подчеркнул, что ждёт от министра образования и науки Сергея Шкарлета полноценной масштабной программы возрождения научно-исследовательского флота Украины на перспективу 5-10 лет.



«Мы предлагаем поставить себе такую высокую планку, она непростая, но очень логичная. 36 научных судов, из них 12 океанских, ледового класса. Вы спросите, почему столько? Это очень символическая цифра. Всё просто. Именно столько судов составлял научный флот Украины в 1991 году. Когда я стал Президентом, когда появилась наша команда, научных судов в Украине было ноль. За 30 лет потеряли 36 кораблей», – сказал он.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября начал рабочую поездку в Одесскую область. Он ознакомится с объектами, построенными и реконструированными в Одесской области в рамках Национальной программы «Большое строительство».

Фото: ОПУ

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