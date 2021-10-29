В Одессе откроют новый маршрут — «Вокзал-Корнюшина»

30 ноября на карте маршрутов городского электротранспорта Одессы появится новый — №15 «Железнодорожный вокзал – ул. Корнюшина».

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Маршрут соединит центральную часть города с Молдаванкой и Дальними Мельницами, будет проходить через улицу Балковскую, где уже много лет отсутствует электротранспорт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что длина маршрута составит около 21 км, а интервал движения – 18-19 минут.

Направление движения от ж/д вокзала: Привокзальная площадь и далее по улицам Пушкинской, Еврейской, Польской, Приморской, Балковской, Корнюшина.

Направление движения в сторону ж/д вокзала: по улицам Корнюшина, Балковской, Приморской, Жуковского, Ришельевской, Водопроводной, Итальянскому бульвару до Привокзальной площади.

Обслуживать маршрут будут модернизированные троллейбусы Skoda 21 Tr, которые могут работать от контактной сети и установленных на них аккумуляторных батарей. Пока на линию выйдут три таких машины, однако специалисты вагоноремонтных мастерских КП «Одесгорэлектротранс» работают над модернизацией ещё двух единиц.

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