Зеленский встретит Новый год в Карпатах

Президент Украины Владимир Зеленский будет отмечать Новый год в государственной резиденции «Синегора» около села Гута в Ивано-Франковской области.

Как сообщают источники издания «Страна» в Офисе Президента, кроме Зеленского и его супруги, в «Синегору» приедут помощник Андрей Ермак и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями.

Глава Офиса Президента Андрей Богдан также был приглашён в Гуту, но, по данным источников «Страны», предпочёл поехать на праздники на горнолыжные курорты Франции и Швейцарии.

Кстати. «Синегора» находится в 60 километрах от Ивано–Франковска. Когда–то это были охотничьи угодья австро–венгерского императора Франца–Иосифа, затем — ведомственный санаторий. В 2001 году тут решили сделать президентскую дачу. Общая площадь территории составляет 10 тысяч 886 га. В неё входят ограждённые охотничьи угодья и заповедные леса вокруг. На территории есть ресторан, десять построек, канатная дорога и питомник с животными, SPA-центр, пруд с карпами и форелью и вертолётная площадка.