Митрополит Одесский и Измаильский встретился с дефлимпийской чемпионкой мира по шахматам

31 декабря Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в Свято-Успенском патриаршем Одесском мужском монастыре встретился с дефлимпийской чемпионкой мира по шахматам, одесситкой Светланой Гончар.

Об этом сообщает Православная Одесса.

«Владыка поздравил Светлану Яковлевну с наступающими праздниками Рождества Христова и Нового года и вручил ей благословенную архипастырскую грамоту, икону и памятный подарок. Митрополит Агафангел пожелал ей помощи Божией и особо отметил, что не смотря на тяжкий врождённый недуг, она с помощью Божией смогла добиться таких больших успехов в спорте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Светлана является прихожанкой Свято-Елизаветинского храма г. Одессы, где совершаются богослужения для людей с недостатками слуха.

Фото: Православная Одесса