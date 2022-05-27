92-й день войны: обстановка на Южном фронте напряжённая, но контролируемая

Силы обороны продолжают ведение боевых действий на южном фронте, где обстановка остаётся напряжённой, но подконтрольной силам обороны.

Об этом сказал в утренней военной сводке офицер Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров в Facebook.

Отмечается, что российские оккупанты 26 мая пытались нанести авиационный удар вертолётом МИ-24 по украинским позициям. Вооружённые силы заставили врага отступить, так что он даже не успел применить оружие.

«Благодаря целесообразно организованной обороне и эффективному применению соответствующего вооружения на предупреждение, вражеский пилот, отвернувшись от удара, спешно ретировался без применения оружия», — говорится в сообщении.

Командование не стало раскрывать, как именно ВСУ дали отпор врагу, учитывая, что оккупанты могут повторять подобные нападения.

«Есть ещё чем удивить рашистов», – подчеркнул Назаров.

Всего за сутки 26 мая украинские подразделения ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией выполнили на юге более 100 огневых задач. По предварительным данным, уничтожили 35 оккупантов и несколько боевых машин пехоты, окончательные потери врага уточняются.

Также сообщается, что в результате вражеского обстрела Николаевской области за сутки ранения получили 14 гражданских лиц. «К сожалению, есть погибшие. В частности, в окрестностях Березнеговатого под обстрел попали две женщины, которые просто пасли коров – одна из них погибла». Больше всего обстрелов приходится на Николаевский и Баштанский районы.

Между тем, на Каховской гидроэлектростанции, где развёрнут пункт управления Южного военного округа РФ, захватчики не прилагают никаких усилий для поддержания надлежащего режима ГЭС, что может привести к экологической катастрофе. На станции не работают два гидроагрегата, которые оккупанты не позволяют отремонтировать. И это уже привело к подтоплению Каховки, угрожает ближайшим сёлам.

«В Одесской области ситуация стабильная. Контрдиверсионные меры имеют в результате не только количественные, но и качественные показатели», – говорится в сообщении. Между тем, корабельная группировка в Чёрном море продолжает держать под угрозой ракетных ударов как юг Украины, так и другие регионы. «Не исключено применение ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации», – добавляют в командовании.

Полковник Назаров призвал соблюдать нормы и правила безопасности, не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге, тщательно проверять информацию, чтобы не становиться жертвами фейковых вбросов, не распространять информацию, которая может сориентировать врага в его действиях.

Одесса News проинформировала о планах России захватить и оккупировать Одессу.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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