За теракты в Одессе по заказу кураторов РФ ответит перед законом Украины житель ПМР

Житель непризнанного Приднестровья будет отвечать перед Законом Украины за террористические акты в Одессе, осуществляемые им по заказу российских кураторов.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, в отношении террориста из т.н. Приднестровской Молдавской Республики одесские прокуроры уже направили в суд обвинительный акт по факту совершения террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, в конце прошлого года иностранец, по указанию российских кураторов, планировал и реализовывал на территории Одесской области террористические акты. К совершению преступлений обвиняемый привлёк своего знакомого — гражданина Украины и, чтобы проверить готовность и профессиональные навыки «наёмника», предоставил ему задачу загрязнить красной краской памятный знак «Героям Небесной Сотни» в сквере возле Одесской облгосадминистрации на проспекте Шевченко в Одессе.

В подтверждение своих противоправных действий мужчина передал «заказчику» фото повреждённого памятного знака и получил 400 долларов США вознаграждения за проделанную «работу».

Убедившись, что «исполнитель» справился с возложенной на него задачей, иностранец, подробно проинструктировав, поручил мужчине поджечь военные автомобили, находившиеся на территории одной из воинских частей в Одессе, за 800 долларов США вознаграждения.

При этом отметил, что указанный террористический акт вызовет общественный резонанс на территории Украины, нарушит общественную безопасность, население Украины будет запугано, а также нанесён материальный ущерб военному имуществу и обороноспособности Вооружённых сил Украины.

Во время передачи денег «исполнителю» за поджог авто злоумышленник был задержан сотрудниками УСБУ в Одесской области.

По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи УСБУ в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников ГО защиты национальной государственности УСБУ в Одесской области.

Отмечается, что за это преступление Законом предусмотрено от 7 до 12 лет лишения свободы.

Фото: СБУ

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod