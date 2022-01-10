Агент спецслужб РФ, спланировавший ряд терактов, задержан в Одесской области

Агент российской военной разведки, который спланировал серию терактов, задержан в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что агентом оказался иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики.

«Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области из-за проведения диверсий и террористических актов. Уже установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам.

Следующими объектами посягательства агента должны были стать офисы волонтёрских и общественно-политических структур патриотического направления, а также военная техника в Одесской области», — говорится в сообщении.

Таким образом, российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы «наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения».

Сотрудники СБУ задержали организатора во время его встречи с исполнителем. Злоумышленник ставил новую задачу по поджогу военной техники и передал деньги за предыдущий поджог автомобиля ВСУ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года СБУ сообщила о планах покушения на жизнь Президента Зеленского

Фото и видео: СБУ

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