Подозреваемый в убийстве девушки-бариста в Одессе отправлен за решётку

По ходатайству прокуроров Одесской местной прокуратуры №3 судом взят под стражу 37-летний мужчина, который подозревается в убийстве девушки-бариста в одесском кафе «Black Milk» на улице Базарной, 50.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 31 октября злоумышленник с целью ограбления зашёл в кафе «Black Milk» в Одессе и потребовал денег из кассы и мобильный телефон. Девушка отказала и стала сопротивляться нападающему. Тогда подозреваемый схватил со стола кухонный нож и нанёс потерпевшей несколько ударов в область грудной клетки.

Как сообщала Одесса News, от полученных ударов 28-летняя девушка скончалась на месте. Преступление квалифицировано по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.