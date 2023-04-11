Одесская прокуратура помогла вернуть государству пансионат «Борей»

Прокуратура Одесской области помогла вернуть государству пансионат «Борей» Национальной академии наук Украины стоимостью более 16 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что Одесский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым удовлетворён иск Киевской окружной прокуратуры г. Одессы и истребован из незаконного владения пансионат «Борей» по проспекту Свободы в Одессе площадью 660 м кв стоимостью более 16 млн грн, являющийся государственной собственностью.

Прокурором в суде доказано, что гражданин незаконно получил право собственности на помещения пансионата, подделав техническую документацию на нежилые помещения и присвоив новый адрес, а впоследствии разделил имущество на две части и продал эту недвижимость, которую в дальнейшем несколько раз перекупили другие лица на основании незаконных договоров.

«Суд согласился с доводами прокурора о незаконном завладении государственным имуществом и удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме, которые заключались в возвращении недвижимости Национальной академии наук Украины», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года по иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте «Куяльник» стоимостью около 1 млрд гривен.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.