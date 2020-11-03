В Одесской области Березовский горсовет возглавил «тимошенковец»

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов главы Березовского городского совета Одесской области.

Об этом сообщила ЦИК.

Новым главой Березовского городского совета на новый срок избран нынешний мэр Березовки Валерий Григораш, выдвигавшийся на этих выборах самостоятельно. Ему 45 лет, образование высшее, член политпартии «Всеукраинское объединение «Батькивщина». Неоднократно избирался на должность мэра. В октябре 2015 года повторно избран мэром Березовки. Тогда он выдвигался от «Батькивщины» и получил 88% избирателей.

«Чувствую невероятное вдохновение и воодушевление. Впереди новые вызовы и задачи. Верю в Березивщину и работаю для неё», — написал на своей странице в Facebook Валерий Григораш.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 2 ноября ЦИК установила результаты местных выборов по выборам глав городов областного значения в г.Белгород-Днестровский (от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виталий Граждан), г. Балта (Сергей Мазур, возглавлявший город с 2010 года), г.Черноморск (от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев), г.Измаил (Андрей Абрамченко от партии «Слуга народа»).