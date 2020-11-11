Кто на ближайшую 5-летку забил себе кресло в Одесском облсовете

Областная территориальная избирательная комиссия опубликовала результаты выборов в Одесский облсовет и списки партий, победивших на выборах 25 октября 2020 года.

Итоговый протокол обнародован на сайте Одесской ТИК.

Наибольшее количество голосов в Одесский облсовет получила «Оппозиционная платформа-За жизнь» — 26,81%, что соответствует 24 мандатам. Депутатами от этой политсилы стали Елена Плачкова, Константин Дядинистов, Олег Капсамун, Юлия Шестакова, Виктор Андреенков, Семён Корж, Князь Хачатрян, Николай Кузькевич, Николай Биб, Иван Фурсин, Владимир Осипов, Николай Маковский, Анатолий Иванкевич, Ольга Ергиева, Сергей Биб, Евгений Филонов, Тамила Афанасьева, Андрей Аносов, Алексей Кобыльников, Татьяна Чистякова, Вадим Рабинович, Вадим Шкаровский, Валентин Скалозуб, Оксана Димова.

«Слуг народа» поддержали 17,55% избирателей (16 мандатов). В облсовет прошли Родион Абашев, Игорь Капитан, Александр Денисенко, Григорий Диденко, Александр Маланюк, Владимир Щербина, Олег Каптур, Алексей Семенцов, Наталья Данилко, Виталий Витикач, Марина Зинченко, Олег Кутателадзе, Дмитрий Ковбасюк, Максим Степанов, Сергей Колебошин, Ирина Ковалиш.

За партию «Доверяй делам» проголосовали 11,8% (11 мандатов). В облсовете эту партию будут представлять Светлана Фабрикант, Юлия Бойко, Марат Королёв, Татьяна Плаксий, Александр Ахмеров, Дмитрий Чапир, Сергей Гриневецкий, Алла Стоянова, Богдан Егоров, Юрий Крук, Ирина Куценко.

«Европейскую солидарность» Порошенко захотели видеть в облсовете 10,37 % пришедших на выборы (10 мандатов: Вадим Колойденко, Александр Ройтбурд, Михаил Шмушкович, Алексей Гончаренко, Ольга Долгопола, Анастасия Большедворова, Ольга Юрко, Вадим Теплицкий, Юрий Басюк, Юлия Чухало.

«За майбутне» проголосовал 10,01% избирателей, что тоже соответствует 10 мандатам: Вениамин Унгурян, Юрий Карабаджак, Алла Гинак, Руслан Греков, Василий Гуляев, Александр Урбанский, Сергей Паращенко, Лилия Третьякова, Валентин Волканов, Трифон Антов.

«Батькивщина» получила в облсовете 7 кресел (6,84% проголосовавших). Их займут Андрей Бабенко, Александр Барский, Олег Казимиров, Олег Радковский, Владимир Босенко, Анастасия Силина, Сергей Митрофанский.

Партия Шария дебютировала с 5,09 % голосов (6 мандатов). Их получили Яна Фрейман, Андрей Никул, Иван Орлов, Владислав Буртин, Вячеслав Ширма, Александр Проваренко.

Как сообщала Одесса News, на 15 ноября назначены повторные выборы Одесского городского головы.