В Одессу накануне повторных мэрских выборов поддержать Скорика приехал Бойко

10 ноября сопредседатель политпартии «Оппозиционная платформа–За жизнь» Юрий Бойко приехал в Одессу накануне повторного тура выборов на должность Одесского городского головы.

Как сообщается на сайте партии, Юрий Бойко присутствовал на встрече кандидата на мэрскую должность народного депутата Украины Николая Скорика с трудовым коллективом одного из одесских предприятий.

Отмечается, что Юрий Бойко призвал одесситов поддержать кандидатуру Николая Скорика на выборах, назначенных на 15 ноября.

Выступая на встрече, Николай Скорик отметил, что у Одессы очень большой экономический, торговый и транспортный потенциал, поэтому городу недостаточно статуса «перевалочного пункта».

«Мы последовательно выступаем за создание в Одессе свободной экономической зоны. Это позволит привлечь инвестиции и направить эти деньги на развитие города. А не как сейчас, когда все налоги, поступившие в городской бюджет, разворовываются. Мы предлагаем совершенно другой подход – деньги должны работать на развитие Одессы, создание комфорта и благополучия для его жителей», — сказал Николай Скорик.

Юрий Бойко также высказался за возрождение экономики Одессы.

«Для нашей политической силы защита и поддержка отечественной экономики является приоритетом. Предприятия должны получать преференции на внутреннем рынке и при государственных закупках. И Николай Скорик в должности мэра сможет возродить экономику Одессы», — подчеркнул Юрий Бойко.

«Очень важно, выбирая местную власть, исходить из таких критериев, как честность и порядочность, ответственность и профессионализм. Мне кажется, что Николай Скорик как нельзя лучше отвечает всем этим критериям», — подчеркнул Юрий Бойко.

Как сообщала Одесса News, Одесская городская территориальная избирательная комиссия Одесского района Одесской области приняла Постановление о назначении повторного голосования по выборам Одесского городского головы на 15 ноября.