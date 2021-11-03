Сторонники ОП-ЗЖ собирают у одесситов подписи за мораторий на повышение тарифов

Фракция «Оппозиционной платформы-За жизнь» в Одесском горсовете организовала сбор подписей за проект решения горсовета об обращении в Кабинет министров Украины против повышения тарифов для населения.

Об этом сообщил руководитель фракции ОП-ЗЖ в Одесском горсовете Богдан Гиганов на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что проект обращения одесских депутатов разработан фракцией ОП-ЗЖ в Одесском горсовете и по её инициативе будет рассмотрен депутатами на сессии 3 ноября.

«Подходы нынешней власти к формированию тарифов и тарифной политике не выдерживают никакой критики. Давление со стороны оппозиции и массовое возмущение людей уже заставило Кабмин установить c 1 октября 2021 г. по 30 апреля 2022 г. фиксированный тариф на электроэнергию. Но этого недостаточно. Учитывая ситуацию с пандемией, проблемы в экономике, рост безработицы и сокращение уровня доходов граждан, правительство должно ввести мораторий на повышение тарифов для населения и обеспечить строгий контроль за его соблюдением поставщиками жилищно-коммунальных услуг», – подчеркнул политик.

Кроме того, обращение содержит требования о разработке Кабмином комплексной государственной стратегии по обеспечению граждан Украины энергоресурсами по доступным ценам, увеличении госфинансирования на программы жилищно-коммунальных субсидий и упрощении процедур их получения.

«Нашу инициативу активно поддерживают одесситы. Надеемся, что Одесский горсовет проголосует за это обращение, а правительство во главе с премьер-министром учтёт мнение огромного числа граждан и прекратит тарифный геноцид. А мы продолжаем отстаивать интересы людей и бороться за восстановление справедливости», – резюмировал Богдан Гиганов.

Как сообщала Одесса News, ООО «Одессагаз-поставка» решило снизить цены на газ с 9200 грн до 7960 грн за 1000 кубометров с учётом комментариев Президента Украины на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось в Одессе 29 октября.

Фото: Facebook/Богдан Гиганов

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