В Одессе продолжается подача тепла к домам

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» согласно графику продолжает подключение котельных для обеспечения отопления объектов социальной инфраструктуры и жилых домов.

С 8 ноября для получения информации о состоянии запуска котельных в своём районе жители города могут обращаться в КП «ТГО» по телефонам, сообщает официальный сайт города.

Телефоны по районам и подразделениям:

центральная диспетчерская — 705-62-11, 705-62-49.

колл-центр — 705-61-00 – вопрос получения квитанций и оплаты.

Эксплуатационно-ремонтные районы – ЭРР:

ЕРР-1 — 771-71-07 — посёлок Котовского,

ЕРР-2 — 705-62-01 — центральная часть города (Приморский р-н, Слободка),

ЕРР-3 — 771-01-31 — район Черёмушки, 10-й квартал,

ЕРР-4 — 702-25-86 — микрорайон «Таирова», улицы Инглези, Ак.Королёва,

ЕРР-5 — 702-01-42 — все небольшие котельные, расположенные по городу,

ЕРР-6 — 772-44-42 — район Чубаевка (улицы Краснова, Люстдорфская дорога, Ак.Филатова, Космонавтов).

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