Одесситам объяснили, когда в их квартирах будет тепло

Учитывая среднесуточную температуру воздуха, отопительный сезон в Одессе начинается, если за последние трое суток температура составляет +8 градусов.

Об этом сообщило КП «Теплоснабжение города Одессы».

«Если температура воздуха выше, сроки старта подачи тепла сдвигаются», — сказано в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 31 октября работы по реконструкции тепловых сетей участка Александровского проспекта от Старобазарного сквера до ул. Бунина завершены.

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