Мэр Одессы встретился с руководителями ОСМД города: по какому поводу

Мэр Одессы Геннадий Труханов 2 ноября встретился с руководителями ОМСД (объединений совладельцев многоквартирных домов).
Как сообщается в «Официальных новостях Одессы» в Telegram, на встрече обсуждали подготовку к зимнему периоду.
«Впереди зимний период. В условиях, когда враг регулярно обстреливает нашу критическую инфраструктуру, город должен быть готов к любой чрезвычайной ситуации», — сказал на встрече мэр Одессы Геннадий Труханов.
«Сегодня городские власти определили 141 объект для обустройства стационарных пунктов обогрева. Это 67 хранилищ, 68 учебных заведений и мобильные пункты обогрева», — проинформировал Геннадий Труханов.
На встрече было отмечено, что «Горзелентрестом» уже заготовлено 400 кубических метров дров и этот процесс продолжается.
На состоявшейся сегодня встрече мэр обратился к руководителям ОСМД города продумать, как они могут подготовить свои дома к тяжёлому сезону: закупить генераторы, печи-булерьяны, обустроить на придомовой территории места для приготовления пищи, а также сделать запасы воды и продуктов питания.
Как сообщала Одесса News, одесские учреждения образования продолжают участие в городской благотворительной акции «Тёплая волна» по сбору средств на обогреватели, печи-«буржуйки» для военнослужащих.
Фото и видео: «Одесса»
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