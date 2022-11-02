Мэр Одессы встретился с руководителями ОСМД города: по какому поводу

Мэр Одессы Геннадий Труханов 2 ноября встретился с руководителями ОМСД (объединений совладельцев многоквартирных домов).

Как сообщается в «Официальных новостях Одессы» в Telegram, на встрече обсуждали подготовку к зимнему периоду.

«Впереди зимний период. В условиях, когда враг регулярно обстреливает нашу критическую инфраструктуру, город должен быть готов к любой чрезвычайной ситуации», — сказал на встрече мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Сегодня городские власти определили 141 объект для обустройства стационарных пунктов обогрева. Это 67 хранилищ, 68 учебных заведений и мобильные пункты обогрева», — проинформировал Геннадий Труханов.

На встрече было отмечено, что «Горзелентрестом» уже заготовлено 400 кубических метров дров и этот процесс продолжается.

На состоявшейся сегодня встрече мэр обратился к руководителям ОСМД города продумать, как они могут подготовить свои дома к тяжёлому сезону: закупить генераторы, печи-булерьяны, обустроить на придомовой территории места для приготовления пищи, а также сделать запасы воды и продуктов питания.

Как сообщала Одесса News, одесские учреждения образования продолжают участие в городской благотворительной акции «Тёплая волна» по сбору средств на обогреватели, печи-«буржуйки» для военнослужащих.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod