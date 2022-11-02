Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

2 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Владимира Зеленского, участники заседания обсудили ход восстановления объектов критической инфраструктуры, подвергшихся разрушениям в результате воздушных атак России. Также Зеленский указал на необходимость ускорения работы для формирования эффективной украинской системы ПВО.

В Офисе президента отметили, что участники также заслушали актуальную информацию о ситуации на фронте, оборонительных и наступательных возможностях российских оккупантов и согласовали дальнейшие шаги по восстановлению территориальной целостности Украины.

«Участники заседания рассмотрели вопросы обеспечения подразделений боекомплектом и ход подготовки войск к зимнему периоду», – говорится в сообщении.

В заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Украины Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Также к заседанию присоединились министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства. Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущее заседание прошло 30 октября.

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