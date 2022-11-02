Великобритания передала ВСУ зимнее снаряжение

Около девяти тысяч украинских защитников получили от Великобритании стандартное и зимнее снаряжение, каждый комплект которого содержит более 40 наименований.

Как передает Укринформ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ со ссылкой на информацию Министерства обороны Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

«Около 9000 украинских новобранцев получили более 40 единиц стандартного и зимнего снаряжения от Армии Британии, чтобы подготовиться к предстоящей зиме», — говорится в сообщении.

В Генштабе поблагодарили британских коллег за поддержку и помощь ВСУ.

Как сообщала Одесса News, король Великобритании Чарльз 25 октября официально утвердил Риши Сунака в должности премьер-министра страны.

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