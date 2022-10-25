В Великобритании новый премьер-министр

Король Великобритании Чарльз во вторник, 25 октября, официально утвердил Риши Сунака в должности премьер-министра страны после того, как вчера тот был избран лидером Консервативной партии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

«Риши Сунак официально стал премьер-министром после аудиенции у короля в Букингемском дворце», — говорится в сообщении.

Король Чарльз поручил 42-летнему Сунаку сформировать новое правительство.

В своей первой речи в должности главы британского правительства Риши Сунак заявил, что война, которую Путин ведёт против Украины, привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей поставок во всём мире.

«Будет правильно вам объяснить, почему я здесь стою перед вами в должности нового премьер-министра. Сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Всё ещё видимые последствия COVID-19, путинская война в Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок по всему миру. Предыдущее правительство допустило ошибку. Меня избрали лидером моей партии и вашим премьер-министром, частично, чтобы исправить их. И эта работа начинается сейчас», – сказал он.

Сунак заявил, что его правительство поставит в приоритеты экономическую стабильность и уверенность.

«Я объединю нашу страну не словами, а своими действиями», — добавил он.

Сунак также заявил, что всегда будет благодарен экс-премьеру Борису Джонсону за его чрезвычайные достижения в должности главы правительства.

Президент Владимир Зеленский поздравил Риши Сунака со вступлением в должность Премьер-министра Великобритании и выразил готовность к дальнейшему укреплению украинско-британских отношений, написал глава Государства в Тwitter.

Как сообщала Одесса News, 20 октября Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку.

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