Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку.

20 октября она сделала заявление с Даунинг-стрит. Трансляцию вёл телеканал Sky News, пишет издание Гордон.

“Я пришла к власти в период большой экономической и международной нестабильности. Однако я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, на котором меня избрала Консервативная партия. Поэтому я поговорила с Его Величеством королё, чтобы объявить, что ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии”, – заявила Трасс.

Она останется премьер-министром до тех пор, пока не будет избран преемник на следующей неделе, сообщил телеканал.

Как отметил Sky News, у Трасс самый короткий срок пребывания на должности среди всех британских премьер-министров – 45 дней. Второй самый короткий срок был у Джорджа Каннинга, чье премьерство продлилось 118 дней.

Трасс уходит в отставку после провала бюджета по сокращению налогов, который потряс финансовые рынки и привёл к «восстанию» в Консервативной партии

Её отставка последовала за встречей с главой Комитета 1922 года (парламентская группа от Консервативной партии в Палате общин Великобритании, — ред.) Грэмом Брейди. В течение часа, пока длилась встреча, количество депутатов, публично призывавших Трасс уйти в отставку, достигло 17, а число тех, кто написал Брейди письма с выражением недоверия премьер-министру, превысило 100 человек.

Кризис в Британии спровоцировали планы Трасс и бывшего министра финансов Квази Квартенга снизить налоги и выделить деньги, чтобы поддержать население субсидиями, писали британские СМИ. Правительство не объяснило, где будет брать деньги, что напугало финансистов и союзников Британии. Курс фунта и цена госдолга упали, кроме того, такие действия пошатнули пенсионную систему.

В интервью телеканалу BBC Трасс принесла извинения за допущенные ошибки, но отказывалась уходить в отставку.

19 октября свой пост покинула глава МВД Британии Суэлла Браверман и в письме Трасс написала, что «отставка – это правильный поступок».

Как сообщала Одесса News, Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. Во время выступления со своей первой речью Трасс анонсировала «смелый план» по развитию экономики за счёт снижения налогов и проведения реформ.

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