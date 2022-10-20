Генштаб ВСУ: Растёт угроза возобновления наступления России со стороны Беларуси

Угроза повторного наступления российских оккупантов на Украину на северном направлении растёт.

Об этом 20 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«На волынском, житомирском и киевском направлениях обстановка стабильная. Вместе с тем усиливается агрессивная риторика военно-политического руководства России и Беларуси, сопровождающаяся развёртыванием региональной группировки войск так называемого Союзного государства, – сказал представитель Генштаба. – Угроза возобновления ВС РФ наступления на северном фронте растёт. В этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнёров».

По словам Громова, на территории Беларуси продолжаются мероприятия по развёртыванию авиационных подразделений, а также подразделений других видов войск ВС РФ на аэродромах и объектах военной инфраструктуры, в частности, на тех, которые переданы под полный контроль России.

Также в Беларуси проходят мероприятия по подготовке скрытой мобилизации, добавил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

Как сообщала Одесса News, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя главой Белорусского государства Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооружённую агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развёртывании «совместной региональной группировки войск» из-за якобы высокого уровня угроз «на западных границах Союзного государства». Развёртывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в РБ прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооружённых сил. По данным белорусского издания «Наша Ніва», под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod