Житель Измаила предстанет перед судом за написанное в «Одноклассниках»

Уголовную ответственность понесёт сторонник «русского мира», которого полицейские разоблачили в Измаиле.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, правоохранители направили в суд обвинение жителю Измаила в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 436-2 (оправдывание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация её участников) Уголовного кодекса Украины.

«Оперативники Измаильского районного отдела полиции установили, что 63-летний местный гражданин авторизовался в заблокированной в Украине российской социальной сети «Одноклассники» и распространяет там пророссийские материалы, прославляет оккупантов, выражает восхищение президентом страны-агрессора, благодарит солдат», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что по месту жительства мужчины следователи полиции и сотрудники Службы безопасности Украины провели санкционированный обыск и изъяли компьютерную технику с информацией, указывающей на его противоправную деятельность.

Вещественные доказательства прошли экспертизу.

«Под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры полицейские сообщили фигуранту о подозрении в распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины, начатой ​​в 2014 году, а также глорификация осуществлявших её лиц. Это преступление предусмотрено ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины и наказывается ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование уголовного производства завершено и обвинительный акт направлен в суд», — рассказал начальник следственного отдела Измаильского районного отдела полиции Андрей Мащенко.

Как сообщала Одесса News, в Белгород-Днестровском будут судить коллаборантку, которая в соцсетях отрицала вооружённую агрессию России против Украины и одобряла оккупацию.

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