СБУ разоблачила чиновника Одесской ОГА, который похитил 7 млн грн из бюджета

Служба безопасности ликвидировала масштабную схему хищения бюджетных денег, выделенных на строительство новых медучреждений в Одесской области.

Злоумышленники присвоили почти 7,5 млн грн государственных средств и сорвали строительство 6 амбулаторий в отдалённых посёлках региона, — сообщает в Facebook СБУ в Одесской области.

Отмечается, что к организации сделки причастен действующий руководитель аппарата главы Одесской областной военной администрации. В незаконную деятельность он привлёк столичную строительную компанию, которая подконтрольна его приятелю – действующему советнику городского головы Вишнёвого в Киевской области.

Как установило следствие, в 2020 году при «содействии» одесского чиновника именно это предприятие одержало победу в тендере на строительство медицинских учреждений в южном регионе. Согласно заключённому договору подрядчики должны были построить 6 новых поселковых амбулаторий в Одесской области. На реализацию этого проекта компания получила аванс из госбюджета 16,9 млн. грн.

По материалам дела, участники сделки разворовали почти половину из этой суммы, а объекты медучреждений оставили недостроенными даже на 50%.

Для этого организаторы схемы искусственно завышали стоимость и объём выполненных работ, а также вносили недостоверные сведения в отчётную документацию.

Чтобы провести финансовые махинации, фигуранты привлекли ещё двух чиновников Одесской ОГА.

«Инициированная СБУ строительно-техническая экспертиза подтвердила факт незавершённого строительства и украденных денег. Кроме того, эксперты отметили, что фундамент этих объектов не отвечает установленным требованиям и является аварийно опасным», — говорится в сообщении СБУ..

В ходе обысков по адресам фактического проживания фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время руководителю аппарата главы Одесской ОГА, двум бывшим руководителям департаментов госучреждения, советнику мэра Вишнёвого, директору и ещё одному должностному лицу строительной компании сообщено о подозрении по четырём статьям Уголовного кодекса Украины: совершение уголовного правонарушения организованной группой по предварительному сговору; присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём; служебный подлог.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщала Одесса News, главный государственный инспектор отдела по вопросам труда управления инспекционной деятельности в Одесской области Южного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда установил таксу — 10 тысяч гривен в месяц- с владельца одного из одесских ресторанов, обещая «крышу» от всяческих проверок и любых препятствий в его ресторанном бизнесе.

Фото: СБУ в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy