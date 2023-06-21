Жажда денег обуяла одесского чиновника госслужбы по вопросам труда

Главный государственный инспектор отдела по вопросам труда управления инспекционной деятельности в Одесской области Южного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда установил таксу — 10 тысяч гривен в месяц- с владельца одного из одесских ресторанов, обещая «крышу» от всяческих проверок и любых препятствий в его хозяйственном ресторанном бизнесе.

Но, как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, правоохранители задержали госинспектора после получения им 40 тыс. грн неправомерных средств за 4 месяца беспрепятственного ведения бизнеса.

От таких противоправных действий сотрудника Гоструда не остановило даже то, что он уже привлекается к ответственности за коррупцию по другому делу.

Задержанному сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, — информирует облпрокуратура.

«По ходатайству прокурора подозреваемый отстранён от занимаемой должности и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года правоохранителями на коррупционных действиях разоблачён один из государственных инспекторов таможенного поста «Белгород-Днестровский» Одесской таможни.

Фото: Одесская облпрокуратура

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy