Инспектор Одесской таможни «зарабатывал» на перевозке авто за границу для беженцев

Правоохранителями на коррупционных действиях разоблачён один из государственных инспекторов таможенного поста «Белгород-Днестровский» Одесской таможни.

Как сообщает Одесская облпрокуратура, таможенник требовал у волонтёра взятку за несоздание искусственных препятствий при перевозке транспортных средств за границу, без доверенности от владельцев автомобилей, вынужденно покинувших страну.

«Вознаграждение» за перевозку для беженцев двух авто инспектор оценил в 600 долларов США. Сотрудник таможни задержан после получения неправомерных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанному сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, он отстранён от занимаемой должности и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года СБУ разоблачила коррупционные схемы на Черновицкой и Одесской таможнях, ликвидированы преступные механизмы получения денег от бизнесменов.

Фото: Одесская облпрокуратура

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