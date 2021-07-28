Братишку жалко: глава Белгород-Днестровского охранного агентства украл 100 тысяч из бюджета

Белгород-Днестровская полиция объявила должностному лицу — руководителю местного общественного формирования по охране порядка — подозрение в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, своими действиями 34-летний мужчина нанёс местному бюджету более ста тысяч гривен убытков. Сейчас он ждёт избрания меры пресечения.

Отмечается, что с 2019 года злоумышленник подделывал официальные документы и насчитывал выплаты за выход на дежурство на имя своего брата, хотя тот уже долгое время находился за пределами Украины. Деньги, которые общественное формирование получало из бюджета поселкового совета, правонарушитель оставлял себе.

«Ему объявили подозрение в присвоении и растрате имущества путём злоупотребления служебным положением по ч.2-3 ст.191 Уголовного кодекса Украины и во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет», — прокомментировал начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Олег Чукань.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года киберполиция Одесской области прекратила противоправную деятельность четырёх жителей Одессы, которые незаконным образом получали деньги в финансовом учреждении.

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