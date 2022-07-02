Британского премьера удостоили Почётными знаками им. Григория Маразли трёх степеней

За помощь Одессе во время вторжения РФ премьер-министр Великобритании Борис Джонсон награждён Почётными знаками имени Григория Маразли I, II и III степеней.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов изданию ВВС, передаёт Telegram-канал «Одесса. Официально».

Получение почётных знаков имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней означает автоматическое получение звания Почётного гражданина Одессы.

Труханов назвал Великобританию «главным союзником и другом» Украины.

«Подчеркну — это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе Господин Джонсон станет первым Почётным гражданином города — подданным Великобритании, за всё время существования награды — с 1862 года», — добавил одесский градоначальник.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осуществил второй визит в Киев с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

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