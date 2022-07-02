MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. Британского премьера удостоили Почётными знаками им. Григория Маразли трёх степеней

Британского премьера удостоили Почётными знаками им. Григория Маразли трёх степеней

12.jpg

За помощь Одессе во время вторжения РФ премьер-министр Великобритании Борис Джонсон награждён Почётными знаками имени Григория Маразли I, II и III степеней.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов изданию ВВС, передаёт Telegram-канал «Одесса. Официально».

Получение почётных знаков имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней означает автоматическое получение звания Почётного гражданина Одессы.

Труханов назвал Великобританию «главным союзником и другом» Украины.

«Подчеркну — это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе Господин Джонсон станет первым Почётным гражданином города — подданным Великобритании, за всё время существования награды — с 1862 года», — добавил одесский градоначальник.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осуществил второй визит в Киев с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 177

Смотрите также...

scroll to top