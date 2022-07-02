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  4. За сутки на юге Украины вражеская армия лишилась 27 военных, ЗРК «ТОР», гаубицы

За сутки на юге Украины вражеская армия лишилась 27 военных, ЗРК «ТОР», гаубицы

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Вражеская армия на юге Украины за последние, 128-е сутки войны, сократилась на 27 военнослужащих, один зенитно-ракетный комплекс «Тор», одну самоходную гаубицу «Мста-С», 3 единицы бронированной и автомобильной техники.

Также уничтожены полевые склады боеприпасов в Херсонской области.

Об этом сообщает представитель Оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров в Facebook.

В целом, по словам спикера ОК «Юг», «обстановка в операционной зоне непростая, но контролируемая». Противник активизировался в тактике нанесения авиационных ударов, как прикрытие обустройства отступательных рубежей.

Карта Минобороны Великобритании боевых действий в Украине 1 июля 2022 года

Отмечается, что в течение дня по позициям наших подразделений, по острову Змеиному и просто по мирным жителям нанесены шесть авиационных ударов. «Вертолётами, парно и группой, враг отрабатывал по Херсонщине и Николаевщине, подытожив вечером самолётами-штурмовиками, но без наших потерь. В ответ наши авиаторы парными налётами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снегирёвки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода. Результаты доразведываются.

По информации ОК «Юг», в Херсонском и Скадовском районах враг продолжал воздушную разведку по выявлению позиций и намерений наших подразделений, за что и был лишён двух беспилотных аппаратов.

Была продолжена военная операция по зачистке острова Змеиный (Одесская область) от оккупанта. В течение дня по результатам доразведки обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня «Град», ещё один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», 3 единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район укрытия другой техники. Признаков присутствия противника не выявлено. Более того, сами захватчики «парой истребителей зажигательными боеприпасами пытались выжечь «остатки доброй воли», оставшиеся по ним на острове Змеином в виде заброшенной техники».

Под вечер, сообщает Назаров, вражеская авиация снова пыталась атаковать Одесщину. Ракета Х-31, выпущенная из самолёта над морем, метко уничтожена зенитным ракетным подразделением.

Подчёркивается, что 2 вражеских ракетных корабля в северо-западной части Чёрного моря продолжают нести на бортах угрозу из более чем полутора десятков крылатых ракет. Для весомости к ним добавились 3 больших десантных корабля. «Не ощущая себя защищёнными, держат максимально безопасную дистанцию ​​от украинского побережья», — сказал офицер ОК «Юг».

На главном фото воин 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook, ЭРА

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