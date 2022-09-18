В бою за Украину погиб одессит Александр Крысько, светлая ему память

Защищая Украину, погиб одессит Александр Крысько.

Об этом сообщает УСИ.

Друзья погибшего рассказывают, что 39-летний Александр Крысько много лет изучал катакомбы и был спасателем-добровольцем. Пошёл защищать Украину добровольно и погиб под Херсоном.

«Лучшие уходят первыми. Очень трудно терять таких друзей и соратников, с кем пару десятков лет бороздил заваленные штреки катакомб и пещер. Жизнерадостный, добрый и трудолюбивый парень. Он всегда приходил на помощь попавшим в беду. Вот и теперь погиб под Херсоном, защищая Родину от оккупантов. Вечная память и слава Герою», – сказал друг погибшего Александр Левченко.

Как сообщала Одесса News, 16 сентября в Доброславе Одесской области попрощались с погибшим на российско-украинской войне 29-летним бойцом ВСУ Дмитрием Кутузакием.

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