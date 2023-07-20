Украина будет считать все суда, следующие в порты РФ, как перевозящие военные грузы

С 21 июля Украина будет рассматривать все суда, которые будут следовать по Чёрному морю в направлении морских портов страны-агрессора РФ и украинских морских портов на оккупированных территориях, как перевозящие грузы военного назначения.

Об этом заявила пресс-служба Минобороны Украины 20 июля.

В министерстве заявили, что РФ «в очередной раз грубо нарушила универсальное для всего мира право на свободное судоходство и сознательно подрывает продовольственную безопасность, обрекая на голод миллионы людей».

«Открыто угрожая гражданским судам, перевозящим продукты питания из украинских портов, осуществляя ракетные обстрелы и атаки дронами на гражданскую инфраструктуру в мирных городах, намеренно создавая военную угрозу на торговых маршрутах, Кремль превратил Чёрное море в зону опасности, в первую очередь, для российских судов и судов, следующих в акватории Чёрного моря в направлении морских портов России и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины», – говорится в заявлении.

В Минобороны подчеркнули, что ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство.

«Судьба крейсера «Москва» доказывает, что у сил обороны Украины есть необходимые средства для отражения российской агрессии на море. Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками», – добавили в ведомстве.

Также судоходство в районах северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 5.00 20 июля. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована, отметили в Минобороны.

Как сообщала Одесса News, 17 июля 2023 года МИД РФ распространил заявление, в котором сообщил, что Россия выходит из «зерновой инициативы» и объявляет опасным для судоходства район Чёрного моря, где ранее проходил «зерновой коридор».

Российские оккупанты третью ночь подряд совершают массированные атаки на южные регионы Украины с помощью ракет и дронов, бьют по портовой инфраструктуре. В оперативном командовании ВСУ «Юг» считают это шантажом, связанным с отказом РФ продлевать «зерновое соглашение» до выполнения условий оккупантов.

В ночь на 18 июля россияне атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина.

В ночь на 19 июля РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе «зернового коридора». В результате российского удара по порту Черноморск были уничтожены 60 тыс. т зерна, предназначенного для Китая.

В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа («Оникс», Х-22, «Калибр», «Искандер-К»).

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy