F-16 уже в Украине и она их применяла, ВСУ и Белый дом не комментируют

В Украину прибыла первая партия американских истребителей F-16.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило об этом 31 июля, пишет издание ГОРДОН.

По словам собеседников СМИ, союзники обещали доставить Украине первые F-16 до конца июля и сдержали этот дедлайн. Они отметили, что количество самолётов «небольшое».

В Минобороны Украины отказались комментировать возможную передачу Украине истребителей.

В то же время The Telegraph написала, что украинские пилоты уже совершили первые боевые вылеты на F-16 в качестве ПВО. Отмечается, что представитель Воздушных сил ВСУ в комментарии СМИ этого не опровергал.

В Белом доме отказались подтверждать информацию СМИ о передаче Украине первых американских F-16 от партнёров.

«Вам нужно говорить с украинцами. Я точно не буду говорить о вооружённых мощностях, – сказал на брифинге советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби (видеозапись опубликована в YouTube администрации США). – Я только добавлю, что как мы говорили ранее и говорили на саммите НАТО, что процесс передачи Украине F-16 продвигается вперёд. Мы отметили, что самолёты будут готовы к полётам до конца лета, нет причин в этом сомневаться».

Как сообщала Одесса News, истребители F-16 американского производства Украине пообещали Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, а также США в рамках долгосрочного соглашения о безопасности. Прогнозировалось, что первые 6 самолётов Украина получит летом и до 20 самолётов – до конца года.

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