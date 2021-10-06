Генпрокурор подписала подозрение Труханову

6 октября Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении городскому голове Одессы Геннадию Труханову и ряду должностных лиц города в рамках расследования уголовного производства.

Об этом она написала в Facebook.

«Информирую общество, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП… Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить», — отметила генпрокурор.

Венеликтова полагает, что «Одесса никогда не была простым городом и наивно полагать, что и дела там расследуются, так сказать, по шаблону».

На её памяти, «едва ли не впервые следствию удалось квалифицированно задокументировать противоправную деятельность таких разношерстных людей от градоначальника и экс-прокурора области и до, казалось бы, обычного бизнесмена, который умело нарядил всех этих героев в разные одежды и «крутил» ими как хотел, прямо как на спектакле в театре юного зрителя».

Венедиктова осознаёт, что «виновными этих людей может назвать только суд, а сегодня их статус — подозреваемые. Версия, изложенная выше, принадлежит органу следствия и прокурорам, но мы в эти тезисы верим и сделаем всё возможное, чтобы доказать правду в суде».

По убеждению Генпрокуратуры, «все эти люди (совершенно не исключено, что количество подозреваемых может увеличиться) были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе. Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана — уголовно наказуемые деяния».

Как утверждает Венедиктова, в целом, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн. «Эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд, несмотря на существование других важных обстоятельств, которые тщательно обрабатываются детективами и прокурорами», — пишет Генпрокурор.

«У нас никогда не было сомнений в том, что такие сложные преступные механизмы могут работать как часы только тогда, когда у кого-то хватило наглости и, наверное, смелости выстроить абсолютно чёткую иерархическую модель, где у каждого своя роль, своя функция, до мелочей понятны компетенции, а на троне — вожак, который умело дёргает за нужные ниточки в нужное время», — подчёркивает Венедиктова.

Она сообщает, что проанализирован «колоссальный массив данных, полученных в ходе следственных действий: телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация, законно полученная из электронных почтовых ящиков и многое другое. Верю, что прокуроры будут в состоянии представить свою позицию в суде профессионально и компетентно».

Венедиктова выразила надежду, что «такие представления останутся только на театральных афишах, а не в городе, именем которого гордится каждый украинец, не в городе, название которого знают далеко за пределами нашей Родины, не в городе, который по праву считается легендой. Но уж точно не бандитской».

Как сообщала Одесса News, согласно опросу Украинского института будущего, проведённого в сентябре 2021 года, 61% одесситов доверяют мэру Одессы Геннадию Труханову.

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