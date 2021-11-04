Олегу Брындаку назначили залог в почти 40 миллионов

4 ноября Высший антикоррупционный суд избрал заместителю мэра Одессы Олегу Брындаку меру пресечения в виде залога в 39,967 млн грн.

Таким образом, ВАКС, как и в случае с мэром Одессы по этому же делу, избрал компромиссное решение. Требования САП не были удовлетворены в полной мере, но и залог для Олега Брындака оставили весьма значительный, больше, чем даже у самого мэра.

Напомним, мэра Одессы Геннадия Труханова и ещё 16 человек, правоохранительные органы в лице НАБУ и САП подозревают в участии в преступной группировке, которая, по версии САП и НАБУ, приватизировала городские земли без конкурса под застройку, что нанесло городскому бюджету Одессы ущерб на примерно 689 миллионов гривен. Большинство участков, в итоге, застраиваются строительной компанией «Будова».

Самому городскому голове был определен залог в 30 миллионов. Руководителям строительной компании «Будова» Родину и Димарскому назначили залоги в 50 и 59 миллионов. Бизнесмена Владимира Галантерника объявили в розыск. Главный юрист одесской мэрии Инна Поповская получила сумму залога в 26 миллионов, другие фигуранты получили суммы залога от 800 тысяч до 8 миллионов гривен.

Хотелось бы напомнить, что политолог назвал «Одесское дело» политическим заказом для отстранения Труханова

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