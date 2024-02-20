Депутат Одесского горсовета Михаил Карпенчук брал за спил дерева $2-5 тысяч

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Одесского городского совета, который наладил «схему» получения неправомерной выгоды за принятие положительного решения членами соответствующей комиссии по удалению зелёных насаждений.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что граждане, изъявившие желание спилить дерево, должны были предоставлять взятку подконтрольным депутату лицам. Стоимость такой услуги фигурант оценил от 2000 до 5000 долларов США за спил одного дерева в Одессе.

«Деньги зачислялись на заранее открытый криптовалютный счёт. Задокументировано не менее 2 фактов получения неправомерной выгоды в размере 7 000 долларов США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что депутат был задержан в июле 2023 года при получении второго транша, а «предмет неправомерной выгоды изъят в пункте обмена криптовалюты с соответствующей документацией о перечислении средств».

Прокуратура не сообщает фамилию депутата, но изданию известно, что речь идёт о Михаиле Карпенчуке от ОП-ЗЖ.

Фото: Одесская облпрокуратура, СБУ

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