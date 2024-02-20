АМПУ тестирует программное обеспечение по диджитализации проводок Сулинским каналом

Администрация морского пароходства Украины (АМПУ) тестирует программное обеспечение для диджитализации и оптимизации проводок по Сулинскому каналу. В ближайшее время ожидается его запуск.

Об этом сообщает в Facebook АМПУ.

В АМПУ сообщили, что 16 февраля прошло очередное онлайн заседание по Дунайскому кластеру в рамках Инициативы Украина-ЕС «Пути солидарности», в котором приняли участие представители Румынии, Молдовы и Украины.

«В фокусе внимания Инициативы «Пути солидарности» — ситуация на местах в Дунайском регионе, в том числе в портах Чёрного моря, и обсуждение любых вопросов, препятствий и возможных решений по Дунайскому коридору», — говорится в сообщении.

В ходе консультаций обсуждались вопросы упрощения логистических операций по экспорту грузов из Украины в ЕС.

«В ходе встречи подробно обсудили имплементацию программного обеспечения Maritime Single Window для диджитализации и оптимизации проводок по Сулинскому каналу. Сейчас программное обеспечение работает в тестовом формате, в ближайшее время ожидаем его запуск», — добавили в АМПУ.

Одесса News информировала, что Администрация морских портов Украины в ноябре 2022 года достигла договорённости с румынскими коллегами по развитию торгового судоходства в Нижнедунайском регионе, в частности, перевод Сулинского канала в круглосуточный режим работы без выходных.

Фото: АМПУ

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