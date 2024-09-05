Пограничники Измаильского отряда задержали на Дунае «уклониста» в ластах

Чтобы не быть мобилизованным, 31-летний житель Измаила долго не выходил из дома, нигде не работал, а еду и всё необходимое для жизни ему приносила мать. Год назад мужчина вернулся из Польши, где работал сварщиком и надеялся снова туда попасть, правда, незаконным путём, через Дунай.

Он подготовился – купил ласты и спасательный жилет, тщательно упаковал документы и телефон в полиэтиленовую плёнку, — сообщает Госпогранслужба.

«Надеясь, что в дождливую погоду пограничникам его будет трудно обнаружить, переплыл к острову Ермаков, а оттуда уже пытался добраться через границу по реке в Румынию. Повторно экипированный в ласты и спасательный жилет, был готов к последнему «рывку», но пограничный наряд его задержал», — говорится в сообщении.

На задержанного составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», решение по которому примет суд. Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности по ст.2 02 КУоАП «Нарушение пограничного режима».

Одесса News информировал, что в августе 2024 года в Одесской области 24-летний мужчина пытался переплыть Дунай в сторону Румынии на акваскутере и в ластах.

Фото и видео: Госпогранслужба

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy