Наживался на ремонтах укрытий: в Одесской области разоблачили главу громады

Служба безопасности Украины разоблачила главу одной из объединённых территориальных общин Одесской области на коррупции во время тендеров на капитальные и текущие ремонты местного бомбоубежища.

Об этом в Facebook сообщает СБУ в Одесской области.

Сотрудники СБУ установили, что глава одной из территориальных общин Березовского района Одесской области оказывает неправомерное влияние на ход и результаты тендеров. В рамках уголовного производства задокументированы вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды от представителя коммерческой структуры в случае его победы в открытом конкурсе и заключении договора на ремонт местного бомбоубежища.

«Сумма взятки составляла 100 тысяч гривен — 10% от общей суммы, выделенной на проведение ремонта. В случае отказа уплаты «дани» чиновник угрожал сделать невозможным дальнейшее участие подрядчика в тендерах и отказывать ему в заключении с ним прямых договоров по другим ремонтным и строительным работам», — говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что ремонтные работы в указанном бомбоубежище фактически проведены в конце 2022 года.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение фигурантом первого «транша» и задержали его «с поличным» во время получения им второй части неправомерной выгоды.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды).

Продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств правонарушения и установления всех причастных к сделке лиц.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось Управлением СБУ в Одесской области под процессуальным руководством Березовской окружной прокуратуры Одесской области.

Как сообщала Одесса News, Григорий Мельниченко, которого СБУ задержала по подозрению в краже в особо крупных размерах, в августе 2023 года снят с должности председателя Белгород-Днестровского районного совета.

Фото: СБУ

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