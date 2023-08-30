Укрзализныця назначила дополнительный рейс из Одессы на львовское направление

АО «Укрзализныця» назначило дополнительные рейсы на пиковые даты сентября на популярные направления.

Об этом пресс-служба УЗ сообщает в Facebook.

В частности, Одесское направление пополнится поездом №167/168 Львов – Одесса – Львов, который совершит два рейса 3 сентября. Отправление из Львова в 08:37, прибытие в Одессу – в 20:13. Обратно из Одессы в 09:39, Львов – 20:44.

Перевозчик отмечает, что билеты на рейсы доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года АО «Укрзализныця» железнодорожникам передано 15 новых пассажирских вагонов — последние из 100, которые были заказаны в 2021 году на средства государственного бюджета, в том числе и для Одессы.

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