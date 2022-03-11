11 марта с перрона Одесского вокзала отправится очередной эвакуационный поезд

Укрзализныця обнародовала график поездов, в том числе эвакуационных, на 11 марта.

Полное расписание рейсов АО «Укрзализныця» разместило в Telegram.

На 11 марта назначен эвакуационный поезд 238/237 Одесса–Ужгород, состоящий из 19 вагонов. Отправление в 22:32.

Также «Укрзализныця» назначила на 11 марта такие международные эвакуационные рейсы:

в Польшу

00:40 — № 7603/7604 Львов – Пшемысль

05:27 — № 7605/7606 Львов – Пшемысль

07:10 — №35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль

08:52 — № 7607/7608 Львов – Пшемысль

10:30 — № 907/908 Днипро – Хелм

12:12 — № 7609/7610 Львов – Пшемысль

15:40 — № 7611/7612 Львов – Пшемысль

19:13 — № 67/68 Киев – Варшава (с группой вагонов на Хелм №910/909)

19:55 — № 7601/7602 Львов – Пшемысль

в Венгрию

Со ст. Чоп до ст. Захонь в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.

В 12:30 с вокзала Мукачево отправляется поезд формирования Венгерской железной дороги в Будапешт.

в Словакию

11:35 — № 8661 Чоп – Чиерна-над Тисоу – Кошице

16:50 — № 961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице

в Румынию

23:23 – Одесса – Тульча.

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