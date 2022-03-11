11 марта с перрона Одесского вокзала отправится очередной эвакуационный поезд

Укрзализныця обнародовала график поездов, в том числе эвакуационных, на 11 марта.
Полное расписание рейсов АО «Укрзализныця» разместило в Telegram.
На 11 марта назначен эвакуационный поезд 238/237 Одесса–Ужгород, состоящий из 19 вагонов. Отправление в 22:32.
Также «Укрзализныця» назначила на 11 марта такие международные эвакуационные рейсы:
в Польшу
- 00:40 — № 7603/7604 Львов – Пшемысль
- 05:27 — № 7605/7606 Львов – Пшемысль
- 07:10 — №35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль
- 08:52 — № 7607/7608 Львов – Пшемысль
- 10:30 — № 907/908 Днипро – Хелм
- 12:12 — № 7609/7610 Львов – Пшемысль
- 15:40 — № 7611/7612 Львов – Пшемысль
- 19:13 — № 67/68 Киев – Варшава (с группой вагонов на Хелм №910/909)
- 19:55 — № 7601/7602 Львов – Пшемысль
в Венгрию
- Со ст. Чоп до ст. Захонь в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.
- В 12:30 с вокзала Мукачево отправляется поезд формирования Венгерской железной дороги в Будапешт.
в Словакию
- 11:35 — № 8661 Чоп – Чиерна-над Тисоу – Кошице
- 16:50 — № 961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице
в Румынию
- 23:23 – Одесса – Тульча.
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