Воспитанник Военной академии Одессы удостоин звания Герой Украины

Президентским Указом звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая звезда» удостоин выпускник Военной академии Одессы майор Евгений Бова.

Текст Указа публикуется на официальном сайте Офиса Президента.

Сразу после окончания факультета аэромобильных войск и разведки в 2014 году молодой офицер служил в 1-ом отдельном батальоне морской пехоты, где в составе тактической группы выполнял задания по взятию под контроль и обороне села Гранитное в зоне АТО.

Одним из первых военных успехов молодого лейтенанта был захват господствующей высоты над селом, что позволило успешно отбивать атаки врага. В дальнейшем подразделения под командованием Евгения выполняли различные боевые задания в разных районах АТО и ООС в населённых пунктах Широкино, Лебединское, Пионерское.

В частности, его взвод разблокировал подразделения добровольческих батальонов «Донбасс» и «Восточный корпус», которые находились в окружении в селе Лебединское.

С октября 2016 года выполнял задания по обороне села Широкино, а 29 декабря 2016 года Указом Президента Украины был награжд1н орденом «За мужество» III степени.

30 июня 2017 года за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при защите государственного суверенитета, территориальной целостности Украины и образцовое исполнение воинского долга капитан Евгений Бова был награжден орденом Данилы Галицкого.

В апреле 2018 года Бова становится командиром 1-го отдельного батальона морской пехоты. Все свои знания и боевой опыт Евгений направил на то, чтобы достичь поставленных в жизни целей, но главной задачей на данном этапе он считает победу над врагом.

По итогам 2018 года 1-й отдельный батальон морской пехоты был признан лучшим среди батальонов морпехов, а по итогам 2020 года завоевал это звание вторично.

Сейчас майор Бова успешно бьёт врага и заочно заканчивает обучение в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года на войне погиб бывший народный депутат от «Народного фронта» 34-летний житель Рени Одесской области Евгений Дейдей.

Фото: Думская

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod