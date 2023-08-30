Мэр Одессы передал военным на передовую стирально-банные комплексы

По запросам военных одесской территориальной обороны было изготовлено 15 стирально-банных комплексов, девять из которых уже положительно зарекомендовали себя в работе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на передовую переданы ещё 6 таких комплексов. Они мобильны: могут работать как с платформы автомобиля, так и устанавливаться стационарно на поверхность земли. Также они автономны: есть ёмкости для воды, отопительные котлы, стиральные и сушильные машины и душевые.

«Стоимость одного комплекса – около 700 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул Одесский городской голова Геннадий Труханов, всестороннее обеспечение военных формирований – один из главных приоритетов городских властей. Финансирование городских целевых программ увеличивается каждый месяц. Только за последний месяц для удовлетворения потребностей наших военных решениями внеочередных сессий городского совета было выделено около полумиллиарда гривен. И это вдобавок к тем средствам, которые были выделены ранее.

«Мы помогаем всем, чем нам позволяет действующее законодательство, в частности, обеспечиваем быт наших бойцов. Безусловно, военный должен иметь хорошую экипировку и оборудование. Но также важно, чтобы у наших защитников был и максимально возможный быт», — обратился мэр Одессы Геннадий Труханов к бойцам подразделений одесской ТрО.

Как сообщала Одесса News, в Одессе 28 августа под зданием горсовета прошёл митинг против ремонта Киевского райсуда за бюджетные средства, а 29 августа — против ремонта Одесского театра юного зрителя. Участники акции требуют перераспределить средства на нужды военных.

Фото: «Одесса»

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